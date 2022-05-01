Донецк, , 09:27 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов ранены 6 мирных жителей. Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 59 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 мирных жителей, в Кировском районе Донецка, Дебальцево, Еленовке», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 37 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Дебальцево, Снежном, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.