Чита, , 09:26 — REGNUM За период с 16 по 22 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен зафиксирован на рис шлифованный — 5,3%.

Рис moritz320

Также, по данным территориального управления государственной статистики, подорожали: вермишель — 2%, маргарин, мясо кур охлажденных и мороженых — 1,6%, колбаса вареная — 1,5%, свининп, кроме бескостного мяса, колбаса полукопченая и варено-копченуая — 1,4%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 1,3%, картофель, крупа гречневая-ядрица – 1,2%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – 1,1%, яблоки – 1%, масло сливочное, печенье – 0,5%, баранина, кроме бескостного мяса, водка крепостью 40% об. спирта и выше, свёкла столовая, мука пшеничная – 0,4%, консервы мясные для детского питания, пшено – 0,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, говядина, кроме бескостного мяса – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на лук репчатый (7,6%).

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