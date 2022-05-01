Пенза, 1 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Первомая в Пензе будет ознаменован проведением ряда тематических мероприятий в рамках всероссийской акции Дня единых действий «Городов трудовой доблести». Основные мероприятия запланированы в парке 40-летия Победы, сообщает мэрия.

Penza.pnzreg.ru Стела «Город трудовой доблести» в Пензе

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа мир, труд, май! День международной солидарности трудящихся — все новости»

Для горожан и гостей Пензы в полдень будет организована экскурсия на площади у стелы «Пенза — город трудовой доблести». Собравшимся напомнят о вкладе Пензы в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и расскажут об истории присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести».

Здесь же состоится чествование трудовых династий. Также намечен гала-концерт победителей и участников XVIII фестиваля-конкурса «Звени, наша песня, победным салютом!» хоров и ансамблей ветеранов войны и труда, детских и юношеских хоровых коллективов.

В 19:00 актеры театра юного зрителя представят литературно-музыкальную композицию «Слова, рожденные войной». Начало праздничного концерта «Мир! Труд! Май!» запланировано в 20:00. Завершится праздничная программа в 21:30 сценическим фейерверком.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести.

Читайте также: В Пензе определили дату празднования Дня трудовой доблести