Томск, , 09:20 — REGNUM Пять тысяч человек приняли участие в первомайском шествии в Томске. Мероприятие было проведено Федерацией профсоюзных организаций Томской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Первомайское шествие в Томске Администрация Томской области

Демонстранты прошли по главному проспекту от площади Ленина до площади Новособорной, где состоялся митинг-концерт.

Перед собравшимися выступил заместитель главы региона Анатолий Рожков. По его словам, вместе мы справимся с любыми испытаниями.

«Глядя на огромное море людей, которые сегодня приняли участие в первомайском шествии, переполняет гордость за нашу страну и за наш народ», — отметил чиновник.