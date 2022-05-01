Чита, , 09:19 — REGNUM В январе–марте 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 13 943,8 млн. рублей. Как сообщает территориальное управление госстатистики, в сопоставимых ценах это на 5,2% больше, чем в январе–марте 2021 года. Общий объем платных услуг населению на 49,2% формировался крупными и средними организациями.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 35,1%, телекоммуникационных — 17,7%, транспортных услуг — 13,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году населению Забайкальского края оказано платных услуг на 52 066,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем в 2020 году.

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