Москва, , 09:17 — REGNUM На сегодняшний день в России фактически наблюдается крах евро из-за падения спроса на эту валюту в результате санкций Запада, при этом предложение от экспортёров остаётся стабильно высоким и евро слабеет по отношению к рублю. Об этом 1 мая рассказал директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм».

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При этом также эксперт рассказал, что крах евро в глобальном масштабе может произойти только при распаде еврозоны.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — пояснил он.

Также Тузов уточнил, что это не может произойти быстро, так как большему числу участников еврозоны очевидна ее выгода и они не позволят ее покинуть тем, кому еврозона не выгодна.

Кроме тог, аналитик добавил, что фактически решение о распаде еврозоны могут принять являющиеся ее локомотивами Германия и Франция, так как экономика именно этих стран обеспечивает евро и «отменить» европейскую валюту могут только они.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля стало известно, что курс рубля в апреле значительно укрепился по отношению к доллару и евро.