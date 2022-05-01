Чита, , 09:14 — REGNUM Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–марте 2022г. составил 25 817,9 млн. рублей. Как сообщает территориальное управление госстатистики, в сопоставимых ценах это на 2,7% больше, чем в январе–марте 2021 года.

Оптовая закупка продуктов Екатерина Калаева © ИА REGNUM

На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 84,6% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 21 829,4 млн. рублей, 120,4% к январю-марту 2021 года.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что совместная работа министерства экономического развития Забайкалья и руководства торговых сетей помогает сдерживать стоимость основных продуктов питания. За неделю к меморандуму взаимопонимания присоединились 36 предпринимателей из шести районов.

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