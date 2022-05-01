Казань, 1 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов считает хорошим подспорьем новые меры поддержки бизнеса, в частности снижение льготной ипотеки до 9% и продлении льготной ипотечной программы до конца года.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

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«Я считаю, что это очень хорошее, важное событие», — подчеркнул он.

Среди новых мер поддержки отмечается также кредитование предприятий, которые не являются системообразующими, но превысили критерии малого и среднего бизнеса.

Минниханов заявил, что хорошим подспорьем для предприятий сферы услуг и компаний-производителей, работающих на внутренний рынок, станет отсрочка по уплате страховых взносов на один год.

ИА REGNUM напоминает, правительство России приступило к подготовке продления программы льготной ипотеки.

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