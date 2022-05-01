Чаинский район, Томская область, 1 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Томской области два местных жителя арестованы по обвинению в совершении убийства приятеля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело убитого было найдено в селе Бундюр 27 апреля.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По версии следствия, подозреваемые 38 и 39 лет вместе распивали с потерпевшим спиртное в доме одного из них. Во время гулянки произошла ссора, из-за чего фигуранты согласованно избили потерпевшего, в результате чего тот скончался на месте.

«Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.