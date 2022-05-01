Москва, 1 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Пик активности метеорного потока Майские Аквариды в 2022 году придётся на 5 мая. Об этом говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария.

Звездопад

Рождённый кометой Галлея метеорный поток Майские Аквариды будет действовать на протяжении всего мая. Максимальная интенсивность потока (в ночь с 4 на 5 мая) составит до 40 метеоров в час.

Условия для наблюдения метеорного потока в 2022 году оцениваются как благоприятные. Луна будет близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров.

16 мая произойдёт полное лунное затмение, однако оно не будет видимо с территории России. В Московском планетарии отметили, что это является редким событием при учёте размеров нашей страны.