Екатеринбург, 1 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Свердловской области снова отмечается смог. На него жалуются местные жители.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Запах гари чувствуется в Каменске-Уральском, Екатеринбурге и ряде других территорий региона. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, причиной его появления стали природные пожары в Курганской области.

У вечеру 1 мая воздушные массы могут сместиться в сторону Тюменской области. Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары в Зауралье разгорелись на текущей неделе.