Ольхонский район, Иркутская область, , 09:06 — REGNUM На самом большом острове Байкала — Ольхоне — начали проектирование причальных сооружений. Подробности в своём телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он лично осмотрел вокзальный комплекс в поселке МРС.

Ольхон, залив Куркут Забайкальская природоохранная прокуратура

Данный комплекс построили несколько лет назад, но не эксплуатировали.

«Планируем ввести его в работу. Поручил к следующему году организовать на переправе электронную очередь. Обычно в ожидании парома скапливаются заторы, в которых люди проводят по несколько часов. И очевидно, что количество туристов, будет только расти», — пояснил глава Приангарья.

Особое внимание будет уделено прибайкальским дорогам.

«В ноябре должен завершиться капремонт подъезда к Хужиру. На участке длиной 5,6 км установлены локальные очистные системы, сделаны водопропускные трубы, устроено земляное полотно. Скоро начнём асфальтирование. К декабрю должны разработать документацию для реконструкции трёх участков дорог в Ольхонском районе.

Два расположены на самом острове — это 29,6 км от причальных сооружений до подъезда к Хужиру и автодорога Хужир-Харанцы. Ещё один участок — на Малом море. Также в этом году будет отремонтирован 13 км дороги Баяндай-Еланцы-Хужир. Обновят 15 км трассы Петрово-Бугульдейка», — проинформировал Игорь Кобзев.

Напомним, Байкал привлекает туристов своими национальными особенностями, загадочной историей и так называемыми «местами силы». В конце апреля 2022 года сообщалось, что на Ольхоне решено возвести буддийский храм — дацан.

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