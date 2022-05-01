Кызыл, , 09:04 — REGNUM В столице Тувы Кызыле празднику 1 мая посвятили парад трудовых коллективов республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первомай в Кызыле Правительство Тувы

По словам главы региона Владислава Ховалыга, Первомай — это праздник людей, которые трудятся, создавая экономическую стабильность страны.

«Этот день несет в себе большой эмоциональный заряд единства и равенства людей разных поколений и профессий. Ведь только сообща, можно обеспечить стабильную и благополучную жизнь», — отметил он.

При этом он выразил надежду, что праздник не будет омрачён нарушениями о запрете на разведения огня на природе, попросив понимания у жителей.