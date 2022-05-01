В Кызыле в честь Первомая прошёл парад трудовых коллективов
Кызыл, 1 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле празднику 1 мая посвятили парад трудовых коллективов республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Правительство Тувы
Первомай в Кызыле
По словам главы региона Владислава Ховалыга, Первомай — это праздник людей, которые трудятся, создавая экономическую стабильность страны.
«Этот день несет в себе большой эмоциональный заряд единства и равенства людей разных поколений и профессий. Ведь только сообща, можно обеспечить стабильную и благополучную жизнь», — отметил он.
При этом он выразил надежду, что праздник не будет омрачён нарушениями о запрете на разведения огня на природе, попросив понимания у жителей.