Москва, 1 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В трех аэропортах Москвы было задержано или отменено почти 50 авиационных рейсов. Это 1 мая следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Согласно этой информации, в аэропорту «Шереметьево» были задержаны семь рейсов и 23 отменены, в аэропорту «Внуково» были задержаны пять рейсов и пять отменены, а также в аэропорту «Домодедово» пять рейсов задержаны м четыре отменены.

При этом в московском аэропорту «Жуковский» нет ни одного задержанного или отмененного рейса. Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях российской столицы не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля более 30 авиарейсов было отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.