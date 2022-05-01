Москва, , 08:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать бизнес из недружественных стран, принявших такое решение в отношении российских компаний и передающих средства на помощь Украине.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он обратил внимание на то, что сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнёров, которые хотят уйти с рынка. При этом действуют цивилизованно в соответствии с нормами международного права.

«Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством», — возмущен Володин.

В этой связи, уверен спикер Госдумы, правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами — конфисковывать эти активы.

«А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — предложил он в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

Также ранее госсекретарь СШАЭнтони Блинкензаявил, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России.

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