Пенза, , 09:08 — REGNUM Первомай объединяет всех истинных патриотов Отечества, подчеркнул в поздравлении жителей губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

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Со слов главы региона, праздник 1 мая символизирует солидарность народов многонациональной России, весеннее обновление, мир и созидание. Общее стремление к согласию и процветанию, ответственность за настоящее и будущее Родины служат надежным залогом успешного развития страны, повышения качества жизни, укрепления социальной стабильности, считает Мельниченко.

«Сурский край во все времена славился трудолюбивыми и талантливыми людьми. Сегодня перед нами стоит стратегическая задача — модернизировать экономику, обеспечить всемерное развитие инвестиционного потенциала и создание высокотехнологичных рабочих мест. Убежден, что вместе мы сумеем осуществить все намеченные планы», — добавил он, пожелав землякам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Пензенской области в первую неделю мая будут официально работать только два дня — 5 и 6 мая.

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