Чита, , 08:56 — REGNUM Чита по случаю Первомая приняла участие во Всероссийской акции профсоюзов «Zа мир! Za труд! Za май! Za мир без нацизма!». Как сообщает 1 мая пресс-служба правительства региона, праздничном шествии и митинге в день Весны и Труда поучаствовали более 7,5 тысячи горожан. Это — представители исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, городского округа «Город Чита», Союза работодателей, политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов города.

Первомай в Забайкалье Правительство Забайкалья

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«Очень радостно в этот прекрасный солнечный день видеть всех вас. Думаю, и каждому из вас радостно видеть вокруг себя счастливые лица. Всегда в этот день мы говорим об уважении к человеку труда, о важности социальной справедливости, о правде, о честности, о достойных условиях работы. В этот праздничный день я поздравляю всех вас», — сказал глава региона.

Он также сказал о необходимости быть едиными в непростых условиях сегодняшнего дня. Напомнил, что российские воины сейчас защищают страну, а граждане должны поддержать их сплочённостью и уважением.

К забайкальцем обратились также председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова и глава Читы Евгений Ярилов.

На главной сцене центральной площади города также состоялось награждение представителей трудовых династий. В заключение митинга была озвучена резолюция. В ней профсоюзы заявили о необходимости справедливого распределения заработной платы, обеспечения устойчивого развития экономики, сохранения социальных гарантий, формирования стабильного рынка труда, создания рабочих мест и новых производств, а также роста заработной платы. Голосование за Первомайскую резолюцию проходит с 25 апреля по 2 мая на сайте ФНПР.

«Собралась очень многочисленная колонна, люди пришли выразить, во-первых, наши экономические требования. Мы говорим о том, что должна развиваться экономика, что наши люди должны иметь уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. А для этого нужны достойные рабочие места, достойная заработная плата и соблюдение всех социальных гарантий.

Мы готовы объединить людей и хотим от власти именно этой уверенности. Сегодняшний день ещё и очень патриотичный. Мы должны собраться вместе. Потому что развивая социальное партнёрство профсоюзов, работодателей и власти мы победим. И всё будет хорошо. Zа мир! Zа труд! Zа май! Zа мир без нацизма!» — прокомментировала Зоя Прохорова.

Напомним, сегодня, 1 мая, во всем мире отмечают День солидарности трудящихся. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую этому празднику.

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