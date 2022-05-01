Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 1 мая запустили четыре основных фонтана: на площади Славы, на Арбате, мемориале Победы и сухой фонтан на площади Революции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонтан в Улан-Удэ Телеграмм-канал Игоря Шутенкова

По словам мэра города Игоря Шутенкова, накануне сотрудники комбината по благоустройству провели пробный запуск фонтанов, который прошёл успешно.

«После длительных ремонтных и подготовительных работ запустили в работу фонтаны в парках. Всего в парках четыре фонтана: один в парке им. С. Н. Орешкова, два в парке «Юбилейный» и один в парке им. Д. Ж. Жанаева», — написал он в своём телеграмм-канале.

Добавим, что до 9 мая специалисты приведут в порядок и запустят 17 фонтанов.