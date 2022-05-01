Берлин, , 08:55 — REGNUM Выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которое касалось Украины, попытались сорвать в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, находящейся на севере страны, около 150 протестующих. Об этом 1 мая сообщает издание Die Zeit со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что в ходе выступления перед аудиторией численностью в тысячу человек глава немецкого МИД высказалась в поддержку поставок Берлином киевскому режиму тяжелых видов вооружений.

При этом, по данным полицейских, в этот момент протестующие попытались сорвать выступление Бербок тем, что включили сирену и стали ей кричать: «подстрекательница войны» и «лгунья».

Также уточняется, что после этого другие выступления главы МИД ФРГ были отменены из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможной эскалации военных действий на Украине и начала ядерной войны.