Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Американская певица и автор песен Наоми Джадд, известная по участию в дуэте The Judds, умерла в возрасте 76 лет. Об этом пишет газета The Washington Post.

Скорбь

О смерти певицы сообщила её дочь и сестра. Наоми Джадд скончалась в пригороде Нэшвилла. О смерти стало известно за день до того, как Наоми Джадд и её дочь должны были включить в Зал славы музыки кантри.

Наоми Джадд начала свою музыкальную карьеру в 1983 году, основав дуэт The Judds с дочерью Вайнонной. Группа записала несколько студийных альбомов, была удостоена пяти премий Grammy и других музыкальных наград.

Также Джадд снялась в нескольких фильмах и телесериалах. В 1993 году она опубликовала ставшую бестселлером автобиографию «Любовь может построить мост».