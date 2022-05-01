1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

На телешоу в Италии исказили на 180 градусов репортаж итальянского журналиста, доказавшего, что под Мариуполем нет массовых захоронений.

Владимир Бадмаев, , 10:02 — REGNUM Итальянский журналист Маурицио Веццози приоткрыл завесу тайны о том, как на западном телевидении делаются репортажи о зверствах российских военных на Украине. Своим опытом он поделился в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресса Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее он посетил посёлки Старый Крым и Мангуш под Мариуполем, где, по словам бывшего мэра города, захоронены тысячи убитых российскими войсками мирных жителей. Ожидаемо никаких братских могил он не обнаружил, найдя лишь обычные кладбища.

Однако позже в ток-шоу Controcorrente на итальянском телевидении показали репортаж о массовых захоронениях, в которых использовали имя и некоторые фотографии Веццози. Хотя, вернувшись из Мангуша, журналист, по его словам, предупредил редакцию, что термин «братские могилы» в случае с мариупольскими кладбищами неуместен.

«Но парадоксальным образом в сюжете под моим именем рассказывается, что в Мангуше «была обнаружена огромная братская могила с сотнями тел мужчин, женщин и детей, которые были убиты или умерли от голода, находясь без еды и воды больше месяца». Не уточняя, на каких фактах основаны эти утверждения, вернее, предположив, что они получены от их корреспондента, то есть от меня», — возмущается Маурицио Веццози

пгт Мангуш (сс)Blitz1980

Его слова о том, что это кладбище с индивидуальными захоронениями, что никаких признаков массовых убийств не обнаружено, в сюжет не попали. Журналист назвал неприемлемым то, что телеканал использовал его имя для придания ложной информации большей достоверности. По его мнению, целью этого является создание атмосферы, которая делает невозможным дипломатическое решение конфликта.

В комментариях пользователи отмечают, что именно так выглядит сегодня свобода печати на Западе. Многие читатели благодарят журналиста за правдивую информацию, называя действия мейнстримных СМИ информационной блокадой правды.

«Спасибо вам за то, что делаете во имя правды. Ложь распространяется безудержно и со всех сторон, поэтому ваша работа в этой сфере особенно ценна. Мы устали от предвзятой информации и хорошо проработанных фейков», — прокомментировал Антонио К

пгт Мангуш (сс)Валерий Дед

«Это наша свобода печати. Кроме того, нет никакого уважения к работе тех, кто ищет правду с риском для жизни», — отметила Илария Р.

«Люди должны прочитать это, чтобы понять, что на самом деле происходит в нашей прекрасной стране, гордящейся своей демократичностью. Это действительно отвратительно, нами управляют трусы, которые хотят, чтобы мы верили им. А потом, нам говорят, что мы должны сделать волшебную сыворотку и довериться этим негодяям», — считает Джанкарло.

«У нас худшая пресса за последние 60 лет. И самое плохое, что многие до сих пор смотрят и верят в эти программы, включая политиков и ЕС», — пишет Марта Р.

«Когда объективная правда искажается в пропагандистских целях, получается манипулятивная «правда». Единственная истина — это та, которая доказана и засвидетельствована теми, кто находится на месте и видит своими глазами. Не удивлён, что наши СМИ выбирают манипулятивную правду, чтобы накормить ей своих слушателей», — рассуждает Массимо М.

«Такое ощущение, что большинство итальянских корреспондентов на Украине берут директивы у украинских военных», — предположила Элена Дж.

«Спасибо, что продолжаете работу. Пусть в России знают, что мы не все бараны», — поблагодарил Алессандро М.