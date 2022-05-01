Нижние Серги, Свердловская область, 1 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Нижнесергинском районе Свердловской области при сплаве по реке Серга опрокинулся катамаран с туристами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

Инцидент произошёл вечером 30 апреля. В катамаране находились восемь человек из Екатеринбурга. Они оказались в холодной воде, но смогли добраться до острова. Сотрудники МЧС помогли им переправиться на берег и там людей забрал автобус организаторов маршрута.

Пострадавших сред туристов нет. В МЧС добавляют, что тургруппа была зарегистрирована, а также оснащена необходимыми средствами связи. Это позволило спасателям быстро найти место происшествия и оказать гражданам всю необходимую помощь.