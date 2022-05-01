Москва, 1 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Движение в Москве — в центре и на севере города — частично ограничат в ночь на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-Байрам

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, в связи с проведением Ураза-байрама ночью и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, ул. Большой Татарской и ул. Хачатуряна.

Так, 2 мая с 00:01 до 11:00 мск будут перекрыты ул. Дурова от просп. Мира до Олимпийского просп., ул. Щепкина — от ул. Самарская до Садового кольца, Капельский переулок — от проспекта Мира до ул. Гиляровского, ул. Мещанская — от Садового кольца до ул. Дурова, ул. Гиляровского — от Капельского переулка до Садового кольца, Выползов переулок — от ул. Дурова до дома 10 по Выползову переулку.