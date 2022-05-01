Пекин, , 08:29 — REGNUM Правительство Пекина выдало разрешения на запуск сервисов беспилотных такси в тестовом режиме компаниям Baidu Inc и Pony. ai. Об этом пишет China Daily.

Беспилотный автомобиль. Baidu Carsua.net

Это разрешение стало первой лицензией для операторов беспилотных такси в Китае. Компании смогут предоставлять услуги беспилотного такси на специальной территории площадью 60 квадратных километров южном пригороде Пекина.

На первом этапе в тестовой программе будет задействовано 14 самоуправляемых автомобилей. Для обеспечения безопасности при движении по дорогам общего пользования на переднем пассажирском сиденье будет сидеть специалист компании.

В Baidu планируют в ближайшее время расширить автопарк роботакси на 30 автомобилей. При удачных испытаниях сервиса через шесть месяцев в компании рассчитывают получить разрешение на запуск полностью беспилотных такси без специалиста на переднем пассажирском сиденье.

«Разрешение на запуск беспилотных роботакси в Пекине является важной вехой в переходе от тестирования беспилотных автономных транспортных средств к действующим сервисам беспилотных такси общественного пользования», — отметил генеральный директор Pony. ai Пэн Цзюнь.

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