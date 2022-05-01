Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ директору Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александру Пекаршу. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Су-35С на авиакосмическом салоне МАКС-2017 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пекарш возглавляет завод с 2006 года. За эти годы предприятие успешно выполнило государственный контракт по строительству 50 истребителей Су-35С для Минобороны России. Также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод освоил производство нового самолёта Су-30МКК.

В Ростехе отметили, что генеральный директор завода продолжает совмещать эту должность с научной работой, возглавляя межфакультетскую базовую кафедру «Технологии, оборудование и автоматизация процессов и производств авиастроительного комплекса» в Комсомольском-на-Амуре государственном университете. Пекарш опубликовал более 50 научных статей и 15 монографий.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина является ведущим производственным предприятием холдинга «Сухой». В настоящее время предприятие участвует в разработке и производства истребителей Су-35 и Су-37, а также пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100.

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