Мариуполь, ДНР, 1 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Факт затопления в порту Мариуполя и у прилегающей береговой линии гражданских судов вооруженными украинскими формированиями был зафиксирован военными следователями Следственного комитета России. Об этом 1 мая сообщает РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

Отмечается, что группой военных следователей также была осмотрена акватория и территория Мариупольского порта, а также зафиксированы факты минирования.

Помимо этого, следователи провели осмотр брошенного около причала военного катера ВМС Украины «Кременчуг» и остова украинского военного корабля «Донбасс», который был уничтожен пожаром.

Кроме того, сотрудники СК РФ нашли еще одно затопленное киевскими боевиками в акватории Азовского моря недалеко от порта гражданское судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало последствия обстрелов украинскими боевиками школы и детского сада в Херсонской области.