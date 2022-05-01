Берлин, 1 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Планы Евросоюза на введение запрета на поставки энергоносителей из России поддержало правительство Германии. Об этом 1 мая сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Уточняется, что в ходе предварительных переговоров, посвящённых деталям шестого пакета санкций в отношении России, власти Германии ясно и чётко поддержали введение эмбарго на импорт нефти из России. Возможной причиной такой перемены точки зрения по данному вопросу, как предполагается, могли стать успехи в поиске альтернативных поставщиков нефтепродуктов.

В частности, вице-канцлер Германии, глава министерства по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил на прошедшей неделе о том, что зависимость страны от российских поставок нефти сократилась с 35% до начала спецоперации России на Украине, до 12%.

В случае поддержки Германией эмбарго на поставки российских энергоносителей, положительное решение Евросоюза по шестому пакету санкций и по вопросу запрета импорта энергоносителей из России становится более вероятным.

В настоящее время противниками введения эмбарго на поставки нефти из России стали Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Правительства Словакии и Венгрии признают сильную зависимость промышленности своих стран от импорта российской нефти, а в странах Южной Европы власти опасаются социальной напряжённости на фоне ожидаемого подъёма цен на энергоносители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным учёных немецкого Исследовательского центра Юлиха, значительное сокращение поставок энергоносителей из России возможно только при условии серьёзных ограничений для промышленности и электростанций в странах ЕС.