Бангкок, 1 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Правила въезда на территорию Таиланда как для привитых, так и для непривитых от COVID-19 туристов упрощены с 1 мая властями этой страны. Об этом ранее сообщило Генконсульство России на Пхукете на своем сайте.

Таиланд

Отмечается, что с этой даты приезжающим не нужно будет проходить ПЦР-тестирование от коронавируса по прибытии в страну, а непривитые от нового заболевания могут не проходить карантин в случае, если они прошли такое тестирование перед поездкой.

При этом оформление Thai Pass и медицинской страховки с минимальным покрытием $10 тыс. остаются необходимыми для всех въезжающих на территорию Таиланда.

Также теперь дети до 12 лет могут приезжать в страну без сопровождения взрослых только при наличии сертификата о полной вакцинации, в противном случае, въезд возможен только в сопровождении полностью привитых родителей. Кроме того, дети в возрасте 12-17 лет могут приезжать в Таиланд без сопровождения взрослых при наличии сертификата о вакцинации как минимум одной дозой препарата от COVID-19 не позднее чем за 14 дней до поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что вариант штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2 или «Стелс-Омикрон» стал самым заразным из мутаций вируса за всё время пандемии.