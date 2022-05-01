Мариуполь, ДНР, , 07:58 — REGNUM Факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии зафиксирован военными следователями Следственного комитета России, сообщает 1 мая РИА Новости.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Находки, а также факты минирования, обнаружились в процессе осмотра акватории и территории порта.

После того, как группа следователей осмотрела брошенный у причала военный катер ВМС Украины «Кременчуг» и остов уничтоженного пожаром военного корабля «Донбасс», обнаружилось еще одно гражданское судно. Украинские боевики затопили его в акватории, близ порта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Россия в Совбезе ООН призвала мировое сообщество повлиять на киевский режим для обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море.

Ранее о том, что установленные украинскими боевиками мины продолжают дрейфовать в акватории Черного моря и создают угрозу для гражданского судоходства, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Синьхуа.

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