Рим, , 07:54 — REGNUM Ковид-сертификаты (GreenPass), обязательные для посещения общественных мест, отменяются с 1 мая в Италии, кроме двух исключений. Об этом 30 апреля напомнил гражданам страны итальянский Минздрав.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санитарные паспорта или GreenPass будут до конца мая обязательны для въезжающих в Италию, и до конца текущего года (до 31 декабря включительно) они будут нужны для посещения любых медучреждений, а также домов престарелых.

Санитарный паспорт в Италии выдаётся на основании справки о прохождении вакцинации, отрицательного теста на коронавирус, либо справки о перенесённой болезни. Ковид-сертификат с начала текущего года и до 1 апреля требовался в Италии везде, в том числе на рабочих местах.

Начиная с 1 мая для въезжающих в Италию будет обязателен только сертификат, выданный на основании отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, было упразднено заполнение специального формуляра локализации пассажира.

В настоящее время в Италии обязательным остался масочный режим внутри помещений, в том числе в городском и общественном транспорте и на всех мероприятиях, в том числе спортивной направленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене масочного режима в тюрьмах Италии для сотрудников данных учреждений.

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