Оренбург, , 07:51 — REGNUM Оренбурге в первой половине дня 1 мая в честь праздника Весны и труда состоится митинг-концерт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

1 мая Gov.tuva.ru

В регионе возобновляют традицию праздничных гуляний на Первомай. В муниципальных образованиях запланированы митинги-концерты и субботники. В Оренбурге пройдёт митинг и концерт кавер-группы Apollo. Праздничные мероприятия организуют на площади у Музея истории Оренбурга на набережной Урала.

«После двух лет проведения Первомайских акций в онлайн и усеченном форматах, в этом году у нас появилась возможность вернуться к более масштабным праздникам под открытым небом. При этом мы решили немного поэкспериментировать с концертной программой и совместить известные старшим поколениям хиты с близким для молодёжи исполнением кавер-группой», — лидер профсоюзного движения Оренбуржья Ярослав Чирков.