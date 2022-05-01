Берлин, 1 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Германия уже переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия, но спираль роста цен продолжает раскручиваться. Как сообщает 1 мая РИА Новости со ссылкой на статью немецкой газеты Handelsblatt, цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По оценке партнера консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаба Вахби, особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами.

Также в Германии ухудшается потребительский климат.

«Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении», — считает отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес.

Как сообщало ИА REGNUM, на рост инфляции в Германии повлиял значительный подъём цен на энергоносители, связанный с антироссийскими санкциями ЕС из-за спецоперации России на Украине. По данным Федерального статистического бюро страны, в апреле рост цен ожидается в районе 7,4%, это максимальное значение с начала 2022 года.

Подобной ситуации в стране не было почти 40 лет, с периода первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном.

Читайте также: В Германии прогнозируют рекордный рост инфляции за 40 лет