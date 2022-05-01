Москва, , 07:48 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба и комментатор Константин Генич устроили перепалку, связанную с пари о забитых мячах. Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» назвал позорным поведение комментатора.

Артём Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее Генич в интервью YouTube-каналу Dash рассказал о споре с Дзюбой по поводу голов, которые Иван Сергеев забьёт в составе команды «Крылья советов». Дзюба заявил, что спора не было, и обвинил Генича в попытке привлечь к себе внимание.

По словам футболиста, с комментатором он ни на что не спорил, а только поговорил тет-а-тет, но тот ведёт себя как «жёлтая пресса» и раздул «космическую историю».

«Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дзюба добавил, что «забанил» Генича и рад, что также поступил «Спартак». Генич не согласился с критикой и назвал оппонента «просто фуфлом».

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