Москва, , 07:24 — REGNUM За первые три месяца 2022 года автомобилестроительные заводы в России выпустили на 33,2% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Предприятие «АвтоВАЗ» Lada.ru

Всего в первом квартале текущего года российские заводы выпустили 244 тыс. легковых авто. При этом в марте с конвейеров сошли только 41 тыс. автомобилей, что на 72,1% меньше, чем в том же месяце 2021 года.

Падение производства объясняется антироссийскими санкциями. Из-за сбоев в цепочке поставок комплектующих многие заводы были вынуждены остановить производство или снизить объёмы выпускаемых авто.

По данным агентства, в марте 2022 года в России продолжило работать несколько предприятий, включая заводы по выпуску отечественных брендов АВТОВАЗ, «ЛАДА Ижевск» и Ульяновский автозавод. Также работали «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс», «ПСМА Рус» и «Автотор». На последнем продолжалась сборка моделей Kia и Hyundai, конвейер BMW был приостановлен.

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