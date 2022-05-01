Варшава, , 07:23 — REGNUM Студия Social Changes по заказу портала wPolityce провела опрос на тему: «Поддерживаете ли вы демонтаж памятников Красной Армии, установленных на территории Польши после Второй мировой войны?»

Результаты опроса следующие. 57% респондентов поддерживают демонтаж памятников. Наибольшую поддержку оказывают избиратели правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) — 81%.

В случае со сторонниками движения Polska 2050 — 65%, оппозиционной «Гражданской платформы» — 60%.

22% респондентов выступают против демонтажа памятников. 21% не имеют мнения по этому вопросу.

«Как оценить эти результаты? — задается вопросом wPolityce. — С одной стороны, преобладание сторонников демонтажа советских памятников бесспорно, но, с другой стороны, вызывает беспокойство тот факт, что более одного из пяти поляков хотели бы, чтобы они продолжали «украшать» наши города и поселки. В области исторической правды предстоит еще много работы».

Как считает ИА REGNUM, в области исторической лжи польским русофобам, действительно, предстоит еще много работы. Но тот факт, что 22% поляков против сноса памятников армии, которая освободила Польшу от нацистов, и 21% (не имеющие своего мнения), скорее всего, тоже против, но боятся сказать, дает основания для оптимизма.

Есть на кого опереться в вопросах исторической правды в отношении Второй мировой войны и героической роли Красной Армии, не давшей Третьему Рейху стереть Польшу и польский народ с лица земли.

Напомним, что, по данным на 1997 год в Польше был 561 памятник воинам-освободителям Красной армии, а по состоянию на середину 2021 года, по данным проверки дипломатов РФ, их осталось в нетронутом виде 112. При этом при освобождении Польши от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны погибли 600 тыс. советских воинов.