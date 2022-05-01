Пекин, , 07:21 — REGNUM Чистая прибыль китайской компании Sinovac, производящей вакцины, выросла в 78 раз по итогам 2021 года — до $14,5 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном 30 апреля.

Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Sinovac.com

Отмечается, что в 2020 году чистая прибыль составила $185,2 млн. В основном чистая прибыль увеличилась из-за роста продаж.

«Продажи в 2021 году составили $19,4 млрд, увеличившись по сравнению с $510,6 млн годом ранее», — говорится в отчёте.

К текущему моменту Sinovac поставила разным странам свыше 2,8 млрд доз вакцины CoronaVac от коронавирусной инфекции. Система здравоохранения Китая получила из них 300 млн доз.

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