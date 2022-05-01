Сингапур, , 06:55 — REGNUM За последние месяцы колебания мировых цен на энергоносители уже обошлись казне и простым жителям Сингапура в 8 млрд сингапурских долларов ($5,7 млрд), заявил 1 мая в своем видеообращении по случаю Дня труда премьер-министр Ли Сянь Лун. По его словам, которые цитирует ТАСС, вследствие того, что республика импортирует почти все энергоносители, её жители должны приготовиться к дальнейшим экономическим вызовам, в том числе — повышению цен.

Сингапур

Ли Сянь Лун также подчеркнул, что стратегия переориентации на внутренний рынок и увеличение внутреннего производства подходят для крупных стран, но Сингапур не может позволить подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте власти Сингапура поддержали другие страны в части введения антироссийских санкций и ограничений в связи с военной операцией РФ на Украине.

Читайте также: Власти Сингапура ввели санкции против четырёх российских банков