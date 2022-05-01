Москва, 1 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Переменная облачность и отсутствие осадков пообещали метеорологи в праздничный день 1 мая жителям города Москвы. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Разноцветица весны

В праздничный день ожидается температура воздуха +11…+13 градусов, ночью последует похолодание до +2…+4 градусов. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, днём его скорость составит 2-7 м/сек, ночью ветер немного усилится до 5-10 м/сек.

Атмосферное давление днём составит 753 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что синоптики обещали в праздничный день 1 мая в Москве прохладную погоду и дожди с мокрым снегом.