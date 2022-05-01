Пермь, 1 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Пермском крае запустили электропоезда по Пермскому центральному кольцу, которое соединяет берега Камы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Пятивагонный инновационный электропоезд «Ласточка» 30 апреля отправился со станции Пермь-2. Он проехал до станции Пермь 1. Время движения составило 1 час 20 минут.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что по сути в агломерации появилось Пермское наземное метро. И Кольцевой маршрут будет основой для ещё четырёх радиальных маршрутов. Он выразил уверенность в том, что Пермское центральное кольцо будет востребованным.

Проект «Пермское наземное метро» власти края реализуют совместно с АО «РЖД». По Пермскому центральному кольцу каждый день электрички будут совершать по шесть рейсов.