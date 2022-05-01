Ханты-Мансийск, 1 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Югре один из резидентов регионального технопарка ООО «Нефтегаздеталь» из Сургута разработал терморасширяющийся материал, который не имеет аналогов в России. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Технология комплексной защиты внутренней поверхности сварного шва, в которой используется инновационный материал, может применяться повсеместно в топливно-энергетическом комплексе.

«Это техническое решение повышает надежность конструкции узла сварного соединения трубопровода, обеспечивает прочность соединения и повышает долговечность службы трубопровода. Терморасширяющийся материал не имеет аналогов в России», — сообщил начальник лаборатории общества «Нефтегаздеталь» Иван Решетников.

Также «Нефтегаздеталь» соединительные детали трубопроводов, антикоррозионное покрытие, техническое обслуживание запорной арматуры. Отмечается, что на предприятии использует отечественные комплектующие и оборудование.