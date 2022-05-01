Вашингтон, 1 мая 2022, 06:38 — REGNUM Рейтинг одобрения журналистов, представителей власти и звёзд всё же уступает рейтингу главы государства. Так президент США Джо Байден пошутил 30 апреля на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) Gage Skidmore

Вечер в гостинице Washington Hilton становится главным светским мероприятием года. Там собираются политические журналисты, чиновники и звёзды шоу-бизнеса.

«Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня», — заявил Байден.

Он выразил отдельную благодарность тем 42% собравшихся, которые действительно аплодировали. Именно 42% составляет в настоящее время рейтинг одобрения Байдена.

Работу Байдена на посту президента не одобряют 52% жителей страны. В последние недели наблюдается падение уровня доверия к нему.

Американский лидер, которому в ноябре исполнилось 79 лет, пошутил и над своим возрастом. Он заявил, что избрался в Сенат Конгресса США при президенте Калвине Кулидже, который был первым гостем ежегодного приёма. На самом деле Кулидж покинул президентский пост в 1929 году, за 13 лет до рождения Байдена.

После шуток глава США стал серьёзен и указал на дезинформацию и важность свободной прессы, подчеркнув, что «яд проходит через демократию» в стране.

Читайте также: Захарова: команда администрации Байдена массово сбегает из Белого дома