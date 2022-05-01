Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Рейтинг одобрения журналистов, представителей власти и звёзд всё же уступает рейтингу главы государства. Так президент США Джо Байден пошутил 30 апреля на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Вечер в гостинице Washington Hilton становится главным светским мероприятием года. Там собираются политические журналисты, чиновники и звёзды шоу-бизнеса.

«Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня», — заявил Байден.

Он выразил отдельную благодарность тем 42% собравшихся, которые действительно аплодировали. Именно 42% составляет в настоящее время рейтинг одобрения Байдена.

Работу Байдена на посту президента не одобряют 52% жителей страны. В последние недели наблюдается падение уровня доверия к нему.

Американский лидер, которому в ноябре исполнилось 79 лет, пошутил и над своим возрастом. Он заявил, что избрался в Сенат Конгресса США при президенте Калвине Кулидже, который был первым гостем ежегодного приёма. На самом деле Кулидж покинул президентский пост в 1929 году, за 13 лет до рождения Байдена.

После шуток глава США стал серьёзен и указал на дезинформацию и важность свободной прессы, подчеркнув, что «яд проходит через демократию» в стране.

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