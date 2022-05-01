Нью-Йорк, США, 1 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Постановки оперы Джакомо Пуччини «Турандот» возобновились в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера», но без участия в них российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба театра, передаёт The New York Times.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского дворца

Опера «Турандот» не ставилась на сцене нью-йоркского театра с ноября 2021 года. На 7 мая намечена трансляция оперы Пуччини в кинотеатрах по всему миру. Предполагается, что постановку смогут увидеть и жители России в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Красноярске.

Изначально контракт на исполнение партии Турандот был заключён с российской певицей Анной Нетребко, однако в итоге театр принял решение о расторжении договора. Администрация театра требовала от певицы осуждения российской спецоперации на Украине, но когда Нетребко выступила с соответствующим заявлением, ей было предъявлено обвинение в «недостаточной решительности».

На замену Нетребко администрация Метрополитен-оперы пригласила украинскую артистку Людмилу Монастырскую. По словам генерального менеджера театра Питера Гелба, выбор был сделан в пользу Монастырской из-за «очень красивого и невероятно мощного голоса». По мнению менеджера, то, что певица является украинкой, придаёт ситуации «дополнительный элемент поэтической справедливости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отозвал приглашение Анне Нетребко посетить космодром «Восточный» в Амурской области.