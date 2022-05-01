Киев, , 06:24 — REGNUM Сдавшийся в плен российским вооружённым силам британский наемник Шон Пиннер удивился хорошему отношению. По его словам, которые 1 мая цитируют »Известия», арестанта накормили, напоили, залечили раны.

Британский наемник Шон Пиннер Цитата из видео «Известий»

«Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — подчеркнул вояка.

Напомним, британский наемник Шон Пиннер примкнул к украинским военным 2,5 года назад. Ранее он заявил, что до начала специальной военной операции по защите Донбасса «ему все нравилось». Корреспонденту Александру Сафиулину он рассказывал, как тренировался убивать на учениях НАТО.

В конце апреля генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении пленных иностранных наемников, в том числе, под статью попал и Пиннер.

«Показания Пиннера и Эслина — как раз то, что Джонсону не хватает для полного несчастья», — заявил журналист Александр Малькевич.

Окончательное решение по вопросу обмена попавших в плен в Мариуполе британских наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера будут принимать власти Украины, заявил 26 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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