Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» после серии поражений не имеет никаких шансов, если не вернёт в строй российского нападающего Александра Овечкина. Об этом американский журналист Том Гулитти написал в своём микроблоге в Twitter.

Александр Овечкин Ivan Makarov

На конечном этапе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» проиграли четыре раза. Из последних шести матчей пять завершились неудачей.

«Найдите способ вылечить Овечкина и выйти на тот уровень, что вы показали в матче с «Колорадо» на прошлой неделе. Только так у вас будут хоть какие-то шансы пройти «Флориду», — подчеркнул Гулитти.

Матч «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтона» завершился победой последних со счётом 3:2. Овечкин из-за травмы пропустил три последних встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летний хоккеист получил травму из-за столкновения с бортом.

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