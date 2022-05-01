Ханты-Мансийск, 1 мая 2022, 06:01 — REGNUM Города Югры газифицированы на 100%. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.
На сегодняшний день из 194 населенных пунктов Югры газифицировано 82. Ожидают очереди 112 небольших по количеству жителей территорий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам проведённой в апреле 2022 года инвентаризации, в ХМАО до конца 2022 года предстоит провести работу по догазификации 3677 домовладений.
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