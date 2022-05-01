Ханты-Мансийск, 1 мая, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Города Югры газифицированы на 100%. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.

M.government.ru Газификация

На сегодняшний день из 194 населенных пунктов Югры газифицировано 82. Ожидают очереди 112 небольших по количеству жителей территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам проведённой в апреле 2022 года инвентаризации, в ХМАО до конца 2022 года предстоит провести работу по догазификации 3677 домовладений.