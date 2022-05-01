Токио, , 05:57 — REGNUM В Японии намерены перейти на частичное засекречивание содержания руководящих принципов оборонной программы. Как сообщает 1 мая агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, в связи с тем, что спецоперация РФ на Украине может отразиться на положении дел в Азии и привести к росту напряженности вокруг Тайваня, до конца текущего финансового года (завершится в марте 2023 года) документ предполагается сделать по принципу Стратегии национальной обороны США.

Япония Margouyab

«Документ, аналогичный Стратегии национальной обороны США, необходим с точки зрения стратегического решения возможных непредвиденных обстоятельств, связанных с Китаем, Россией и Северной Кореей», — заявил неназванный Kyodo депутат правящей Либерально-демократической партии.

Также Япония, обеспокоеная ситуацией на Корейском полуострове и развитием ракетно-ядерной программы КНДР, намерена пересмотреть ряд других документов, связанных с обороной и безопасностью, включая среднесрочный план укрепления обороноспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что ситуация на Украине повлияла на японско-российские отношения. Россия, как считают в Японии, пытается переложить на Токио ответственность за ухудшение японско-российских отношений, а это для островного государства неприемлемо.

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