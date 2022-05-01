Ханты-Мансийск, 1 мая, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Югре уровень газификации составляет 85,1%. Это на 14,7% выше, чем в среднем по стране, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

«Учитывая, что уровень потенциальной газификации как минимум составляет 90,6%, этот ориентир должен быть в основе принимаемых решений по газификации региона», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании правительственной комиссии.

По итогам проведённой в апреле 2022 года инвентаризации, в Югре до конца 2022 года предстоит провести работу по догазификации 3677 домовладений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сахалин и Курилы нарастили уровень газификации с 14 до 54%.