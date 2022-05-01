Загреб, , 05:47 — REGNUM Хорватии не нужен официальный переход на европейскую валюту в условиях мирового кризиса, это контрпродуктивно. Об этом председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава заявил 30 апреля на пресс-конференции.

Загреб Nick Savchenko

Он подчеркнул, что правительству и коалиции парламентского большинства следует «хорошо об этом подумать». Правительство намерено перейти на евро, но такой шаг поведёт страну в противоположном направлении от того, куда стремились хорватские защитники во главе с первым президентом независимой республики Франьо Туджманом.

«В условиях нестабильности на мировых рынках, в частности [роста] инфляции и экономического кризиса, введение евро это последнее, что нам нужно в настоящий момент», — подчеркнул Пенава.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия должна официально перейти на евро 1 января 2023 года.

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